Елена Товстик показала округлившийся живот. Седьмой ребенок от любовника Дибровой?

Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. Красавицу-жену у шоумена увел друг семьи, миллиардер Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Мужчина потерял голову от любви и ушел из семьи. Говорили, что Диброва и Товстик планируют вскоре пожениться и вместе воспитывать детей — троих Полины и шестерых Романа.

Жена Товстика Елена не может принять тот факт, что ее муж-миллиардер ушел к бывшей подруге. Женщина все еще надеется на воссоединение с супругом. Более того, она даже отказалась от миллионов долларов отступных.

"Лене Товстик я выбила имущество на серьезную сумму — более восьми миллионов долларов. Но дело в том, что Елена действительно любит своего мужа. Она нацелена не на удачный юридический или финансовый исход нашего дела, а на то, чтобы сохранить брак", - сообщила в недавнем интервью бывшая защитница Елены Катя Гордон.

А теперь в Сети поползли слухи о седьмой беременности Елены Товстик. Поводом послужило свежее видео, которое та опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". На нем супруга любовника Полины Дибровой предстала в топике и удлиненной юбке. Наряд не скрывал фигуру Елены, и особо наблюдательные фанаты обратили внимание, что талия подозрительно "расплылась". Теперь комментаторы гадают, то ли Елена так и не пришла в форму после шестых родов, то ли ждет седьмого ребенка от мужа Романа.

