Путин назвал одну из главных задач ОДКБ

Москва считает одной из главных задач ОДКБ обеспечение технологического лидерства и укрепление военного потенциала объединения. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности организации, которое стартовало в Бишкеке.
Кроме российского президента, в обсуждении принимают участие главы Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. После церемонии приветствия и фотографирования лидеры провели встречи в узком и расширенном составе.
В выступлении Путина одним из ключевых пунктов стала тема безопасности. Москва предлагает начать подготовку новой антитеррористической стратегии ОДКБ, а также повышать боеспособность национальных контингентов и совершенствовать управление коллективными силами.
"Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий", - отметил Путин.