Путин назвал одну из главных задач ОДКБ

Москва считает одной из главных задач ОДКБ обеспечение технологического лидерства и укрепление военного потенциала объединения. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности организации, которое стартовало в Бишкеке.

Кроме российского президента, в обсуждении принимают участие главы Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. После церемонии приветствия и фотографирования лидеры провели встречи в узком и расширенном составе.

В выступлении Путина одним из ключевых пунктов стала тема безопасности. Москва предлагает начать подготовку новой антитеррористической стратегии ОДКБ, а также повышать боеспособность национальных контингентов и совершенствовать управление коллективными силами.