Появились страшные кадры смертельного пожара в домах Гонконга

Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 44. Пострадавших около сотни, почти половина из них - в критическом состоянии. Судьба 300 человек не известна. Они числятся пропавшими без вести.

Информации о жертвах или раненых среди россиян не поступало. Возгорание признали самым смертоносным пожаром в жилом секторе города за всю историю. Ему присвоили наибольший пятый уровень сложности.

Пламя вспыхнуло накануне и охватило семь высотных зданий. Загорелись строительные леса, которые возвели для проведения косметического ремонта. Установлено, что использовали материалы, не соответствующие нормам безопасности.

Задержаны руководители и инженер фирмы-подрядчика. Их подозревают в непредумышленном убийстве. Огонь удалось взять под контроль, но тушение продолжается.