Сергей Собянин: Завершилась реконструкция школы в Тверском районе Москвы

В Тверском районе столицы завершили реконструкцию школы номер 1501. Учреждение с почти 90-летней историей расположено на Тихвинской улице.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в ходе работ укрепили конструкцию здания, обновили кровлю и утеплили фасад. Заменили все инженерные системы. Помещения стали светлее и комфортнее.

Помимо универсальных и специализированных кабинетов, в школе обустроили лабораторно-исследовательские комплексы и медиатеку. На территории сформировали спортивный кластер. По словам мэра, обновлённая школа теперь имеет современную инфраструктуру и максимально учитывает потребности детей.