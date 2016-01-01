В Общественной палате прошел форум "Эстафета патриотизма"

Как усовершенствовать систему воспитания молодёжи, будущих защитников Родины обсудили на форуме "Эстафета патриотизма" в Москве. Он прошёл в Общественной палате.

На мероприятии собрались представители федеральных и региональных органов власти, ведущих профильных организаций, ветераны. Участники встречи отметили: за годы существования суворовских и кадетских образовательных учреждений накоплен колоссальный опыт, на который необходимо опираться в воспитании юных патриотов.

У детей и юношей важно сформировать бережное отношение к истории и традициям России, уважение к жизненному подвигу ветеранов Великой Отечественной войны и героизму российских воинов - участников специальной военной операции.

"Мы рады проводить сегодня это мероприятие, которое начало ещё старт в 2016 году. В канун 75-летия разгрома фашистских войск под Москвой. И сегодня, в декабре, в канун 80-летия Победы мы подводим итоги. Огромная патриотическая работа на разных уровнях: со школьниками, с воспитанниками кадетских учреждений, с молодыми военными", - отметила модератор дискуссии Оксана Каньшина.