"Союз МС-28" готовится к старту с "Байконура"

Менее часа остается до старта с "Байконура" космического корабля "Союз МС-28". Он доставит на МКС российско - американский экипаж. На орбиту отправятся специалисты Роскосмоса Сергей Кудь - Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс.

Полет пройдет по сверхбыстрой схеме и должен занять чуть более трех часов. Стыковка к модулю "Рассвет" запланирована на 15:38 по московскому времени. Участники экспедиции проведут на Международной космической станции почти 8 месяцев.

В ходе миссии будут выполнены два выхода в открытый космос по российской программе, а также проведены более 40 исследовательских экспериментов.