КПРФ направила новый гумконвой в зону проведения СВО

В поддержку фронта - для скорейшей Победы. Этим утром КПРФ направила новый гуманитарный конвой в зону проведения специальной военной операции.
В составе груза - тёплая одежда, лекарства, продукты, а также тактическая экипировка и мотоциклы высокой проходимости. Гуманитарную помощь собирали региональные отделения партии, депутаты КПРФ, трудовые коллективы. Активно помогали жители столицы, Подмосковья, Поволжья, Северного Кавказа и Центральных регионов.
Этот конвой посвятили Дню воинской славы - годовщине начала победоносного контрнаступления советских войск против нацистских захватчиков в битве под Москвой в 1941 году.
"Наши ребята блестяще сражаются на новом фронте. Снова те же англосаксы, те же натовцы, те же нацисты из Германии, те же французские легионы, те же польская шляхта - объявили русскому миру войну. Я хочу, чтобы вы все услышали: войну русскому миру! Великой цивилизации, которая имеет тысячелетнюю историю, которая дала миру великих учёных, выдающихся композиторов и классных писателей и поэтов", - отметил Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме.