КПРФ направила новый гумконвой в зону проведения СВО

В поддержку фронта - для скорейшей Победы. Этим утром КПРФ направила новый гуманитарный конвой в зону проведения специальной военной операции.

В составе груза - тёплая одежда, лекарства, продукты, а также тактическая экипировка и мотоциклы высокой проходимости. Гуманитарную помощь собирали региональные отделения партии, депутаты КПРФ, трудовые коллективы. Активно помогали жители столицы, Подмосковья, Поволжья, Северного Кавказа и Центральных регионов.

Этот конвой посвятили Дню воинской славы - годовщине начала победоносного контрнаступления советских войск против нацистских захватчиков в битве под Москвой в 1941 году.