У Павла Дурова и его девушки Юлии Вавиловой появился малыш: ему уже 3 месяца

О том, что у создателя Telegram, миллиардера Павла Дуров,а романтические отношения с Юлией Вавиловой, слухи ходили уже давно. Но лишь весной бизнесмен решил официально представить свою девушку миру. Это случилось на благотворительном мероприятии в рамках Каннского кинофестиваля amfAR.

Сама Юлия Вавилова предпочитает не распространяться об отношениях с Павлом Дуровым. В соцсетях она делится с многочисленными подписчиками деталями личной жизни: как занимается в спортивном зале, путешествует, ходит по магазинам и по светским мероприятиям.

Однако о том, что у них с основателем Telegram появился малыш, Вавилова смолчать не смогла. В своем официальном телеграм-канале Юлия опубликовала видео, на котором предстала с очаровательным черным козленком.

"У нас появился новый питомец! И это не собака и не кошка. И даже не хомячок. Это крошечный козленок. Его зовут Тонски. Ему три месяца", - сообщила радостная Вавилова.

Ранее стало известно, что Павел Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции, которые наложил на него суд в рамках расследования ряда обвинений против предпринимателя. Отныне миллиардер может свободно покидать Францию, а также больше не отмечаться в местном полицейском участке.