Минск пояснил необходимость размещения "Орешника" в Беларуси

Беларусь не увеличивает численность своих вооруженных сил. Минск делает упор на качество вооружений, оснащение армии наиболее современными средствами и размещение их на своей территории, заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

В частности, это относится к ракетному комплексу "Орешник", сказал Вольфович на полях саммита ОДКБ в Бишкеке. Он пояснил, что размещение оперативно-тактического комплекса на территории Беларуси позволит защитить западные рубежи Организации Договора о коллективной безопасности.

По словам Вольфовича, "Орешник" - это защита всего ОДКБ, только с запада. Это противовес тому, что делается сегодня на западных границах объединения, напомнил белорусский чиновник о ситуации на Украине, передает ТАСС.