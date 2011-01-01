Объявленный в розыск муж пришел на концерт певицы Жасмин

В 2011 году певица Жасмин (настоящее имя Сара Манахимова) вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал бизнесмен, политик и миллионер Илан Шор. Свадьба была настолько шикарной и грандиозной, что стала событием года. В этом браке Жасмин родила дочь Маргариту и сына Мирона.

Однако несколько лет назад бизнесмена обвинили в хищении крупной суммы денег и объявили в международный розыск. Певица поддержала супруга. "У меня настолько надежная семья, что многие могут позавидовать. Но нынешняя ситуация непростая. Дети спрашивают: "Почему папа не приезжает? Когда к нему полетим?". Старший сын Миша тоже мучается, что друга нет рядом. Телефоны ведь совсем не то. Наверное, это испытание, которое выпадает на долю каждого человека. Верю, все будет хорошо. Мы с мужем преодолеем все!" - заявила тогда Жасмин.

С тех пор Илан Шор вел крайне закрытый образ жизни. Его супруга хоть и появлялась регулярно на различных светских мероприятиях, однако в основном одна или с детьми. Оставалось загадкой, какие у нее отношения с молодым супругом.

И вот вчера, 26 ноября, в Барвихе Жасмин презентовала свой восточный альбом. На сцену поздравить певицу с релизом поднялись младший сын Мирон и супруг Илан Шор, которого, пожалуй, впервые за долгое время заметили на публичном мероприятии. Видео с мероприятия любезно представил телеграм-канал "Алена, Блин!"