ВСУ нанесли ракетный удар по энергообъектам под Белгородом

Энергообъекты в Белгородской области стали целями ракетного удара ВСУ минувшей ночью. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

Как написал Гладков в Telegram, власти с утра разбираются в деталях, выясняют степень повреждения предприятий. Губернатор отметил, что ситуация остается крайне напряженной. Все руководство региона на своих рабочих местах.

По данным губернатора, в регионе частично отключен мобильный интернет. Сделано это в рамках обеспечения дополнительной безопасности. В то же время, из-за отсутствия интернета нарушена связь между различными службами и жителями - с точки зрения оповещения и других элементов защиты.