Дети участников СВО могут бесплатно заниматься в 220 кружках Зеленограда

В Зеленограде для детей бойцов спецоперации были устроенысвыше 35 благотворительных акций. Об этом сообщает АГН "Москва". Как отмечается, для детей стали доступны более 220 бесплатных кружков и секций.

"Среди направлений – творческие мастерские, спортивные секции и танцевальные студии. За последние три с половиной года для ребят провели свыше 35 благотворительных акций. Ближайшие мероприятия пройдут в декабре", – говорится в сообщении.

Полный перечень кружков и секций на базе ОКЦ ЗелАО доступен на сайте zelkultura.ru.

Ранее сообщалось, что молодежь Гагаринского района собрала более 10 тонн грузов для участников СВО. Активисты помогают не только военнослужащим, но и мирным жителям.