Путин предложил оснастить силы ОДКБ современным российским вооружением

Россия предлагает партнерам по ОДКБ запустить программу переоснащения национальных вооруженных сил современными образцами российских вооружений.
С такой инициативой выступил президент Владимир Путин в ходе заседания совета коллективной безопасности организации.
Глава государства подчеркнул, что российское вооружение доказало свое эффективность в ходе реальных военных действий.
Путин, подчеркнул важность ОДКБ как гарантии защиты суверенитета и стабильности на евразийском пространстве. Организация обеспечивает безопасность стран-участниц объединения.
Следующий саммит ОДКБ пройдет 11 ноября 2026 года в Москве.