Число жертв гигантского пожара в небоскребах Гонконга выросло до 55

Число погибших во время самого масштабного пожара в жилом комплексе в истории Гонконга выросло до 55.

Еще четыре человека скончались в больнице, пишет газета South China Morning Post (SCMP). Россиян среди них нет. 68 пострадавших госпитализированы. 279 пропали без вести.

К утру 27 ноября, то есть спустя почти 10 часов, пожарным удалось локализовать огонь в четырёх из семи зданий. Ведется поисковая операция внутри высоток.

Сильнейший за 17 лет пожар в Гонконге вспыхнул в ЖК "Ван Фук Корт" накануне. Загорелись семь высотных жилых комплексов из восьми в районе Тай По. Сначала огонь охватил бамбуковые леса и строительную сетку (в комплексе шли масштабные ремонтные работы), которыми были обшиты башни, а затем перекинулся во внутренние помещения. Пожару присвоили самый высокий уровень сложности — пятый.

Часть жителей оказалась заблокирована внутри зданий. Спасательным работам мешали падающие обломки стройматериалов, факельный столб пламени внутри высоток и высокая температура 550–600°C. Пожарные смогли зайти внутрь, когда смогли хоть немного сбить температуру водой.

Полиция выяснила, что облицовка внешних стен не соответствовала нормам пожарной безопасности. При строительстве и ремонте использовались легковоспламеняющиеся материалы. Пожарные не могли дотянуть пожарные рукава, так как в каждой башне по 32 этажа. Тушение с вертолетов не осуществлялось, заметили очевидцы.

Возбуждено уголовное дело о непредумышленном убийстве и халатности. Арестованы три человека - два директора строительной компании и инженер-консультант подрядчика.

Правительство приостановило все рекламные кампании, связанные с выборами в Законодательное собрание, назначенными на 7 декабря. Дата переноса пока неизвестна. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью людей.

В последний раз пятый уровень пожара фиксировался в Гонконге в 2008 году. Тогда при возгорании в ночном клубе погибли четыре и пострадали 55 человек. 17 лет назад в Гонконге произошел пожар в жилом комплексе Garley Building. Тогда погиб 41 человек и 81 пострадал. Причиной пожара стали сварочные работы, проводившиеся с нарушением техники безопасности.