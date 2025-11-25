"Бедна, как церковная мышь": адвокат рассказал, что Тимма содержал Седокову

В 2020 году Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал латвийский баскетболист Янис Тимма. Влюбленные в основном жили в США. Однако в конце 2024 года спортсмен наложил на себя руки. Это случилось вскоре после того, как пара оформила развод. Ходили слухи, что баскетболист так и не смирился с расставанием с певицей.

Новость стала ударом для Анны Седоковой. С нервным срывом она попала в больницу. А потом, выписавшись, покинула Россию. Лишь спустя несколько недель артистка снова стала появляться на публике и выступать.

Однако родные и близкие Яниса Тиммы до сих пор продолжают винить артистку в том, что случилось со спортсменом. Более того, они уверены, что Анна Седокова после развода обобрала бывшего мужа до нитки, сославшись на брачный контракт. Вот только, утверждает адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова, он не имеет силы, и якобы певица об этом знала с самого начала. А еще, утверждает она, когда Седокова состояла в браке с Тиммой, именно он был кормильцем в семье.

"У Седоковой не было никакого дохода. Согласно ее справкам 2-НДФЛ, она просто бедна, как церковная мышь. Как же она могла содержать человека, не имея дохода? Янис все это время играл в разных клубах. Я сделала специально подборку видеоряда о том, где она сама говорит в 24-м году летом: "И я прилетела к мужу в Испанию. Он мне дал свою карточку от швейцарского счета. И я ходила покупала. Я не хочу думать о том, как зарабатывать деньги". Она все время переобувается и лжет", - заявила Гаврилова VOICE.