ВС России поразили автомобильный завод в Черноморске

Массированный удар беспилотниками "Герань-2" нанесли ВС России по Черноморску в Одесской области. Около 16 дронов ударили по территории Черноморского автомобильного завода — одного из ключевых промышленных объектов региона, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Подпольщики ранее сообщали, что завод использовался для ремонта автотехники, переоборудования машин под нужды ВСУ и обслуживания транспорта, задействованного на одесском и николаевском направлениях. Кроме того, в цехах предприятия собирали БПЛА и хранили комплектующие для военной техники.

По данным Лебедева, характер ударов позволяет предполагать серьезные повреждения объекта. Он отмечает, что масштаб атаки, а также концентрированный залп по одному промышленному узлу говорят о стремлении полностью вывести объект из строя. Таким образом российские войска минимизируют возможности Украины по восстановлению техники в этом районе.