Вэнс нащупал слабое место Зеленского

Противиться мирной сделке, предложенной Вашингтоном, в Киеве не смогут. Вице-президент США Джей Ди Вэнс нашел слабое место украинского лидера Владимира Зеленского - коррупционный скандал в сфере энергетики, пишет журнал Atlantic.

Издание напоминает, что Вэнс ранее выражал желание любой ценой добиться сделки по Украине, ему хотелось получить результат до промежуточных выборов в конгресс США в 2026 году. Речь идет о плане украинского урегулирования, разработанном американской администрацией. При этом в Белом доме подчеркивают, что обсуждать детали пока не будут, поскольку работа продолжается.

Москва тем временем сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Однако, подчеркнули в МИД России, никаких о каких уступках Киеву не может быть и речи.