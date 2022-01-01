Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту получили пожизненные сроки

Южный окружной военный суд приговорил восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году к пожизненному лишению свободы.

На скамье подсудимых - Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Все они внесены в список террористов и экстремистов. Свою вину не признали. Сторона защиты намерена обжаловать приговор, передает ТАСС.

Дело расследовалось по статьям о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. В отношении Соломко и Терчаняна дело расследовалось еще и по статье о контрабанде взрывных устройств.

Кроме этого, суд взыскал со всех фигурантов дела семь миллиардов рублей в пользу пострадавших компаний и физических лиц.

8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. В результате взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролетов моста. По последним данным, жертвами теракта стали 4 человека. Следственный комитет назвал заказчиками и исполнителями преступления спецслужбы Украины.