Вынесен приговор по делу о теракте на Крымском мосту

Восемь фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту приговорены к пожизненному лишению свободы. Пособников украинских неонацистов - тех, кто готовил атаку - курировал лично первый заместитель председателя СБУ. В результате взрыва 8 октября 22 года на Крымском мосту погибли 5 человек, обрушились конструкции. Мост восстановили в кратчайшие сроки, а террористов настигло неотвратимое наказание.

100 томов уголовного дела и 8 человек на скамье подсудимых. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор обвиняемым в организации теракта на Крымском мосту осенью 2022 года и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств: "Назначить каждому из них наказание в виде пожизненного лишения свободы".

Кроме того, суд постановил взыскать 7 млрд рублей за материальный ущерб и моральный вред. Сторона защиты собирается обжаловать приговор. Ни один из фигурантов свою вину не признал, настаивают, что ничего не знали о грузе.

По версии следствия, преступную группу создал Василий Малюк. Первый заместитель председателя СБУ еще в 2023 году подтвердил, что лично занимался разработкой и реализацией спецоперации с мостом. Взрывное устройство изготовили на Украине, замаскировали под груз полиэтиленовой строительной пленки и переправили из Одессы через Болгарию, Армению и Грузию в Россию.

Соломко и Злоб участвовали в изменении документов, чтобы скрыть украинское происхождение груза, и давали консультации по доставке из-за границы. Антипов и Былин – директоры фирм, которые отправили и должны были получить товар. Тяжелых продал фигурантам "виртуальные" телефонные номера. Терчанян перегнал паллеты с пленкой из Грузии в Армавир на склад Азатьяна, где их перегрузили на фуру ничего не подозревающего дальнобойщика-предпринимателя Юсубова.

8 октября примерно в 6 утра взрывное устройство было активировано дистанционно. Фура немного не доехала до арок Крымского моста. Погиб водитель, которого, вероятно, использовали в темную, и 4 человека в проезжавшей рядом легковой машине. Обрушилось несколько пролетов автомобильной части сооружения, на железнодорожной ветке загорелся состав с цистернами топлива. Организаторы теракта рассчитывали нанести непоправимый ущерб транспортной инфраструктуре и отрезать Крым от материковой части России.

Всего по делу проходят 13 человек – граждане Украины, Армении и России. Оставшиеся на свободе объявлены в розыск. Все фигуранты включены в перечень террористов и экстремистов.