Врачи Сеченовки провели мужчине две роботические операции

Когда кажется, что шансов нет, к человеческому уму подключается высокотехнологичный помощник. В Сеченовском университете провели шунтирование сердца и резекцию желудка 64-летнему пациенту с помощью робота-врача Da Vinci.

Вместо долгого больничного – восстановление в кругу семьи. Еще летом казалось, что надежды нет. У мужчины обнаружились два серьезных заболевания, каждое из которых исключало лечение другого.

"При долгожданной диспансеризации у меня была выявлена онкология желудка. Онкология – это не плоскоклеточный, а перстневидный клеточный рак, он достаточно агрессивный", - рассказал Олег Ясенчук.

Мужчину начали срочно готовить к резекции желудка. Но на стандартном обследовании обнаружилась тяжелая ишемическая болезнь сердца. Коронарография показала, что артерии поражены на 90 процентов.

Классическое шунтирование со вскрытием грудной клетки означало потерю драгоценных месяцев, за которые агрессивная опухоль может перейти в неизлечимую стадию. При этом на тот момент Олегу Эросовичу было 64 года. Выход нашли в Сеченовском университете.

"Традиционная кардиохирургия - это большие разрезы, это долгая реабилитация. Поэтому на сегодняшний день на помощь пришли малоинвазивные технологии, которые позволяют быстро реабилитировать пациента и быстро перейти к второму этапу операции. У нас в клинике активно применяется роботическая кардиохирургия, то есть операция на сердце без распила грудной клетки, через небольшие проколы", - рассказал Роман Комаров, директор Клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета.

Решение было смелым: провести две роботические операции с помощью системы Da Vinci. "Первый этап - роботическая хирургия сердца. Второй этап - это желудок. То есть максимально быстро реабилитировать пациента", - отметил Роман Комаров.

Робот-хирург – это не автономный искусственный интеллект, а инструмент, который в десятки раз повышает возможности оперирующего врача. Манипуляторы позволяют делать ювелирные движения, а 3D-камера с десятикратным увеличением дает виртуальный доступ внутрь тела пациента.

"В роботической кардиохирургии нет возможности отступить назад, потому что полость замкнутая, сосуды небольшие", - добавил Роман Комаров.

Операция шла около пяти часов. Без искусственного кровообращения и остановки сердца. И уже через три недели команда онкологов Сеченовки приступила ко второму этапу.

"Это была субтотальная резекция желудка с лимфодиссекцией, которая тоже прошла штатно. Эти операции действительно относятся к категории высокой технической сложности, но в нашем университете они отработаны, выполняются фактически на потоке, выполняются всем пациентам по госгарантиям в рамках высокотехнологичного медицинского лечения", - рассказал Вадим Черемисов, заведующий отделением Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского университета.

Теперь, спустя несколько месяцев после операции, Олег Эросович восстанавливается и строит большие планы на жизнь.