В Москве задержаны подозреваемые в аферах с бесплатной парковкой

Полицейские задержали трёх человек по делу о махинациях с парковками для инвалидов в Москве. Они незаконно получали доступ к персональным данным людей с ограниченными возможностями на портале Госуслуг и вносили туда данные автомобилистов, которые не имели право на бесплатную парковку.

Клиентов находили в мессенджерах, за такую услугу надо было заплатить. Помимо Москвы, подозреваемых задержали и в Уфе. При обысках обнаружен ноутбук с базой данных, а также пачки денег, в том числе в валюте, и дорогие часы.