Вооруженные силы России освободили населенный пункт Васюковка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило в ежедневной сводке Минобороны.

По данным военного ведомства, за минувшие сутки российские войска успешно продвинулись на север в микрорайонах Красноармейска. Подразделения группировки войск "Центр" отразили 8 атак ВСУ в районе Гришина в ДНР. По подсчетам Минобороны, потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили за сутки около 1 355 боевиков.

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение складам, пунктам управления беспилотных летательных аппаратов и спутниковой связи. Разрушены объекты энергетики Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Поражены пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.