На Манежной площади нарядили главную новогоднюю елку проекта "Зима в Москве"

10 тысяч игрушек и 5 километров гирлянд. На Манежной площади установили и нарядили главную новогоднюю ёлку проекта "Зима в Москве".

Пушистые ветки украсили в старинном русском стиле: сотни игрушек - словно ожившие герои рождественских сказок. Каждый персонаж создан по эскизам московских мастеров - специально для этой ёлки.

Всё создавали вручную - даже пластик. А как иначе изготовить такие огромные - почти метровые - шары и сосульки. Но сначала дерево нужно было ещё найти. Только в Тверской области удалось наконец встретить вековое роскошное дерево ростом почти 22 метра - по высоте эта ель уступает лишь Кремлёвской.