Как проходит реставрация Правильной палаты Печатного двора в Москве

Пока студенты РГГУ грызут гранит науки, реставраторы и строители во внутреннем дворе вуза дают второе дыхание знаменитому на весь мир Теремку.

Именно в этой Правильной палате были напечатаны первая на Руси книга "Апостол", первые учебники по арифметике, первая отечественная газета "Ведомости". Именно здесь работали самые просвещенные люди того времени - редакторы. Потому и название у палаты - Правильная. В основе сказочно красивого здания - старейшее гражданское сооружение Москвы.

"Фундамент уже разрушался, что влекло за собой трещины по фасаду. Это серьезный признак того, что здание со временем могло бы разрушиться", - отметил Дмитрий Бобров, первый проректор РГГУ, директор Института социально-экономических наук, заведующий кафедрой управления факультета управления Института социально-экономических наук.

Пессимистичным прогнозам не суждено было сбыться.

"Мэром Москвы было принято решение о выделении финансирования на проведение первоочередных противоаварийных работ, которые в настоящее время проводятся специалистами, имеющими соответствующую лицензию", - сообщил Олег Голосной, заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы.

Сейчас уже выполнены основные конструктивные работы, вычинка кирпичной кладки стен и сводов, усилен фундамент.

"Нами была выполнена временная система отопления для поддержания температурно-влажностного режима в здании. Теперь мы сможем приступить к последующему этапу реставрации", - отметил Максим Горохов, заместитель руководителя проекта реставрации.

Ученые всему происходящему очень рады. А Правильная палата - часть Печатного двора - и сама преподносит сюрпризы. Чего здесь только не было! Музей, коммуналки, заведения общепита - с последующим сносом стен, установкой перегородок, замурованными трубами. А здание выстояло, сохранив своё лицо.

"Несмотря на то, что это здание так долго нуждалось в ремонте и никак не могло дождаться этого ремонта, смотрите, какая высокая степень сохранности орнамента. Это такое небольшое чудо, я бы сказал!" – говорит Филипп Тараторкин, декан факультета архивоведения и документоведения, доцент кафедры истории России средневековья и нового времени и кафедры истории и организации архивного дела РГГУ.

Специалисты здесь работают первоклассные. Гордятся каждым сантиметром объекта культурного наследия федерального значения. Реставратор каменного зодчества Николай Микеров может составить историю России по кирпичику. Для него Теремок - возможность собственными руками сохранить историю. По кладке определяет, где последствия пожара времен Наполеона, а где реставрация эпохи Александра II.

Но надежда найти нечто особенное остаётся. Правильная палата была возведена в 1553 году по указу Ивана Грозного. А где книги - там и библиотека. Возможно, та самая, пропавшая.

"Была версия такая, что здесь могло оказаться одно из возможных мест хранения библиотеки Ивана Грозного", - рассказал Филипп Тараторкин.

Чтобы сохранить это место на века, специалисты делают все возможное. "Будем приступать к последующим этапам. А именно - отделке фасадов, воссозданию живописи, воссозданию кровли", - добавил Максим Горохов.

Преобразится внутренний двор, восстановят инженерные системы. И очень скоро все желающие смогут любоваться сохранённым Теремком.