Оперу "Орлеанская дева" поставили в музыкальном театре имени Станиславского

"Орлеанская дева". Монументальную оперу Чайковского поставили в музыкальном театре имени Станиславского.

На сцене снова разворачивается история крестьянской девушки, для которой вера становится мечом. Но Чайковский и здесь остался лириком: его Жанна д'Арк - не просто воплощение мужества и долга, это сложная личность, перед которой стоит трагический выбор.

Авторы новой постановки воссоздали дух далёкой эпохи: костюмы и декорации словно сошли со средневековых миниатюр. А грандиозная лестница, которая занимает почти всю сцену, благодаря эффектным проекциям постоянно изменяет пространство.