Сергей Собянин: На севере Москвы вдоль МЦД-3 появится новая дорога

Новая дорога появится вдоль МЦД-3 на севере Москвы. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере "Maкс".

Новая трасса соединит улицы Маршала Федоренко и Верхнелихоборскую, пройдя через весь район Западное Дегунино. Благодаря этому будет создана транспортная связь с районами Головинский и Ховрино, а на Дмитровском и Коровинском шоссе станет свободнее.

За счёт новой дороги сократится перепробег до 3 километров, водители смогут экономить до 15 минут. Также будут обновлены дороги около станции метро "Верхние Лихоборы", а около МЦД-3 "Грачевская" возведут конечную станцию наземного городского транспорта и организуют новые маршруты.

26 ноября Собянин рассказал о новых поездах на маршрутах из Москвы в соседние регионы. Мэр столицы одобрил закупку 15 поездов для Центрального транспортного узла.

Ранее Собянин сообщил о планах обновления поездов на Замоскворецкой линии метро. Туда выйдет 40 вагонов "Москва-2026".