"Матушка Земля" Татьяна Куртукова вышла в свет и спровоцировала слухи о второй беременности

"Матушка Земля, белая березонька. Для меня – Святая Русь, для других – занозонька"- эти строчки знает почти каждый русскоязычный пользователь Сети. Песня стала хитом буквально за несколько недель, а его исполнительница Татьяна Куртукова - звездой.

Теперь она является желанной гостьей на самых престижных светских мероприятиях. Например, накануне, 26 ноября, популярная исполнительница отметилась на церемонии награждения премии "Блогема" на площадке киноконцерна "Мосфильм". Татьяна Куртукова вышла на сцену в черном свободном наряде, изюминкой которого стали пышные огромные рукава.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Фотографии певицы немедленно попали в Сеть. Теперь особо наблюдательные комментаторы судачат о второй беременности Татьяны Куртуковой. Мол, не просто так обычно предпочитающая наряды по фигуре артистка вдруг вышла на публику в "странном" свободном наряде, скрывающем живот.

Отметим, что Татьяна замужем. У нее есть годовалая дочь. Воспитывать ребенка популярной артистке помогают родственники, няни у нее нет. Семья живет в Москве. Куртукова увлекается не только музыкой. Она любит читать, а еще не теряет надежды вернуться в педагогику. Мало кто знает, что она еще и преподаватель.