СВР оценила способность России ответить на любые внешние угрозы

Россия всегда будет в авангарде военно-технического прогресса и даст достойные ответы на любые внешние угрозы. Это обеспечивается, в том числе, и многолетним опытом взаимодействия Службы внешней разведки с атомной отраслью, заявил замдиректора СВР Виктор Немцов.

Залог безопасности России в условиях обострившейся внешнеполитической обстановки - наличие высокотехнологических средств ядерного сдерживания. Можно быть уверенным, что страна и впредь будет давать достойные ответы на любые внешние угрозы, заявил Немцов, выступая на V конгрессе молодых ученых в Сириусе.

Замдиректора СВР считает, что склад личности и образ мышления разведчиков и ученых, как и смысл выполняемой работы, во многом близки. Важнейшие качества в этих профессиях - настойчивость и целеустремленность, смелость в мыслях и поступках, приводит слова Немцова ТАСС.