МИД России уличил страны Европейского союза в подготовке к войне с Россией. Об этом заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко.

По словам дипломата, основное содержание политики стран НАТО и Евросоюза состоит в подготовке к прямому вооруженному столкновению с Россией. Речь идет о подготовке экономики, инфраструктуры, логистики, общества и военной организации.

О том, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года, заявил ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он призвал лучше оснастить вооруженные силы стран НАТО для возможных боевых действий против российских войск. В МИД России подчеркнули: слова Писториуса показывают, какая из сторон самом деле является агрессором, передает ТАСС.