Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

В выходные Венера перейдет в родственный для вас знак Стрельца, и в жизни станет чуть больше радости, смеха и ярких событий. Можно планировать новогодние дела!

Тельцы

Деньги любят представителей этого знака! До 24 декабря вас ждет щедрый период: ждите финансовых поступлений из самых разных источников, в том числе и неожиданных.

Близнецы

Венера зажигает ваш сектор личной жизни! Если вы свободны - готовьтесь к знакомству, а если в паре - отношения наполнятся теплом, смехом и спонтанными приключениями.

Раки

Забота о здоровье перестанет быть для вас скучной и однообразной. Поторопитесь записаться на курс массажа или групповые занятия йогой - тело скажет вам спасибо.

Львы

Вы снова звезда вечеринок! Творческие проекты получат новый импульс, шопинг принесет удачные находки, а эксперименты с внешностью превзойдут все ожидания.

Девы

Дом станет самым любимым местом на планете. Вам захочется создать уют, украсить пространство к Новому году, продумать праздничное меню и смешные сюрпризы.

Весы

Холодная мрачная осень заканчивается! Даже если погода не радует, знайте: скоро жизнь наполнится светом. Венера принесет вам приятные встречи, поездки, разговоры.

Скорпионы

Денежный поток заказывали? Может появиться выгодный проект или клиент, готовый хорошо платить за ваши услуги, особенно если вы работаете в креативной сфере.

Стрельцы

Венера обустраивается в вашем знаке, и к это - к добру. Вы станете магнитом для комплиментов, внимания и приятных предложений - наслаждайтесь каждым моментом!

Козероги

Вам в ближайшие четыре недели захочется отдохнуть от суеты. Это время заботы о душе: медитации, любимая музыка, уединенные прогулки наполнят вас покоем.

Водолеи

Вы в центре дружеского внимания! Люди потянутся к вам за советом и поддержкой, в соцсетях вырастет активность, а новые знакомства окажутся очень искренними.

Рыбы

Венера пришла, чтобы помочь вам. Скоро начальство заметит ваш талант, коллеги оценят усилия, а новые проекты будут приносить не только деньги, но и удовольствие.