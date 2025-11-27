Мать-одиночка так и не смогла отвоевать купленную квартиру у Ларисы Долиной

Сегодня, 27 ноября, стало известно, что Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным возвращение Ларисе Долиной квартиры, которую она продала под влиянием телефонных мошенников, передает РАПСИ.

Таким образом купившая за несколько сотен миллионов рублей у популярной исполнительницы роскошную недвижимость мать-одиночка Полина Лурье осталась и без денег и без квартиры.

Ранее в Госдуме предложили меры для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью, особенно с участием пожилых людей. Нотариус станет обязательным участником сделки с жильем, чтобы не попасться на мошенничество по "схеме Долиной".

А депутаты от "Справедливой России" внесли законопроект о семидневном периоде охлаждения при продаже квартир. Документ предполагает, что госрегистрация сделки будет проводиться через неделю после заключения договора купли-продажи. Это защитит покупателей от мошеннических схем, включая "бабушкину схему".

Напомним, Лариса Долина перевела мошенникам всё, что могла: личные накопления, деньги от продажи московской квартиры и даже суммы, взятые в долг. Итог — минус 175 миллионов рублей и потеря квартиры стоимостью 138 миллионов рублей.