США начали набор наемников для ВСУ на Филиппинах

Ряды Вооруженных сил Украины пополнят филиппинские наемники. Кампанию по найму развернули на Филиппинах Соединенные Штаты, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По данным Захаровой, Подбор кандидатов для участия в боевых действиях на стороне ВСУ ведет американская компания RMS International из штата Флорида. Эта фирма специализируется на услугах в сфере безопасности.

Российский дипломат сообщила, что предпочтение при наборе отдается бывшим сотрудникам филиппинских силовых ведомств и отставным военным. Заключившим контракт филиппинцам в консульском отделе посольства ФРГ в Маниле оформляется рабочая шенгенская виза, передает ТАСС.