Ряды Вооруженных сил Украины пополнят филиппинские наемники. Кампанию по найму развернули на Филиппинах Соединенные Штаты, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По данным Захаровой, Подбор кандидатов для участия в боевых действиях на стороне ВСУ ведет американская компания RMS International из штата Флорида. Эта фирма специализируется на услугах в сфере безопасности.

Российский дипломат сообщила, что предпочтение при наборе отдается бывшим сотрудникам филиппинских силовых ведомств и отставным военным. Заключившим контракт филиппинцам в консульском отделе посольства ФРГ в Маниле оформляется рабочая шенгенская виза, передает ТАСС.