Путин на полях саммита ОДКБ провел встречу с Эмомали Рахмоном

Москва считает одной из главных задач ОДКБ обеспечение технологического лидерства и укрепление военного потенциала объединения. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности организации, которое прошло в Бишкеке.

Кроме российского президента, в обсуждении приняли участие главы Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. В выступлении Путина одним из ключевых пунктов стала тема безопасности. Москва предлагает повышать боеспособность национальных контингентов, а для этого - оснащать их современными российскими вооружениями, доказавшими свою эффективность в ходе реальных боевых действий. По итогам переговоров подписан пакет документов.

На полях саммита лидер нашей страны также провел двустороннюю встречу с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном