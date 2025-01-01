Новый "Урок цифры" от Яндекса расскажет школьникам о нейросетях и цифровой безопасности

До 14 декабря 2025 года в рамках всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" проходит урок от компании Яндекс по теме "Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность".

Организаторами проекта выступают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ; Министерство просвещения РФ и АНО "Цифровая экономика".

Урок адресован учащимся 1 - 11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.

В рамках Урока учащиеся узнают, как развивались технологии генеративного искусственного интеллекта, почему языковые модели иногда ошибаются и как безопасно и эффективно использовать их в повседневной жизни и будущей карьере.

Пройти урок можно на сайте https://урокцифры.рф.