Макрон ввел добровольную военную службу во Франции

Президент Франции нашел ответ на грядущие вызовы и угрозы. Эммануэль Макрон объявил о введении добровольной военной службы для молодых граждан. Французский лидер сообщил о своем решении, обращаясь к военнослужащим на военной базе в департаменте Изер.

Макрон подчеркнул, что Франция не может вернуться к призыву. В то же время, считает он, необходима мобилизация нации для собственной защиты. Так что следует воспользоваться импульсом молодежи и подготовить нацию к грядущим вызовам и угрозам. Новая программа национальной службы начнет действовать со следующего лета, заявил французский лидер.

Французский лидер уточнил, что программа будет открыта для молодежи в возрасте 18-19 лет. В ней смогут принять участие Как юноши, так и девушки. Срок службы составит 10 месяцев, из которых 1 месяц новобранцев будут обучать обращению с оружием и строевой подготовке. Остальные 9 месяцев пройдут в составе военных подразделений. Бойцы будут выполнять повседневные задачи как в европейской части страны, так и в заморских территориях Франции, передает ТАСС.