Наталия Орейро спустя много лет наконец рассказала, что ее связывает с Факундо Араной из "Дикого ангела"

Наталия Орейро прославилась в России после того, как на экраны вышел сериал "Дикий ангел". Уругвайская актриса так органично сыграла сироту Милагрос, что завоевала сердца миллионов зрителей. А ее отношения с коллегой Факундо Араной, который исполнил роль богача Иво, были такими темпераментными и искренними, что многие фанаты были уверены, что и в жизни артисты встречаются.

Однако в новом интервью Надежде Стрелец Наталия Орейро призналась, что с Факундо Араной у них сложились исключительно дружеские отношения. Актриса объяснила, что блондины просто не в ее вкусе, ей нравятся совсем другие мужчины.

"Он настоящий джентльмен. Он один из самых деликатных партнеров и прекрасный человек. Поверьте, он не из тех, кто посмел бы вторгаться в личное пространство... Между нами никогда не было отношений. Мы стали хорошими друзьями, и я была единственным медийным человеком, приглашенным на свадьбу Факундо. Гости думали, что будет, как в кино: священник спросит: "Кто против этого союза?" А я выбегу и закричу: "Я!" Но, конечно, этого не произошло", - с юмором рассказала Орейро.

Сейчас актриса счастлива в браке с рок-музыкантом Рикардо Мольо. У них есть сын. По словам Наталии, она сразу влюбилась в Рикардо, а вот он долго не видел в ней женщины. Орейро призналась, что ей пришлось приложить немало усилий, чтобы завоевать его.