Президент США Дональд Трамп намеревается попробовать новый подход к урегулированию конфликта на Украине. Об этом рассказал министр армии Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл.

Как сообщает The Atlantic, речь об этом зашла, когда один из европейских дипломатов потребовал объяснить, почему Вашингтон так резко сменили курс и фактически оставил попытки надавить на Россию посредством санкций.

Дрисколл в ответ указал на неэффективность подобных попыток — из-за отсутствия результатов Трамп решил сменить подход к украинскому урегулированию, поскольку "дальнейшее промедление обернется для Украины большими потерями".

Кроме того, уточняет The New York Times, Дрисколл заявил, что европейские чиновники "сблизились с украинскими коллегами слишком сильно, чтобы быть способными объективно оценивать войну". Это одна из причин, по которой Вашингтон не стал подключать Европу к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее представитель Дрисколла Джефф Толберт рассказал, что контакты по украинскому урегулированию между Вашингтоном и Москвой "идут хорошо, у нас оптимистичный настрой". В Белом доме отметили, что "остается несколько деликатных, но вполне решаемых деталей, которые предстоит согласовать".

Российский лидер Владимир Путин на заседании Совета безопасности 21 ноября подчеркивал, что Москва готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика спецоперации, ведущая к достижению целей военными средствами, пока Украина и ее союзники пребывают в иллюзиях и мечтают нанести стратегическое поражение России.