Захарова высмеяла Латвию за идею разобрать железные дороги до России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова саркастично прокомментировала инициативу латышских властей демонтировать железные дороги, ведущие в Россию.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что его страна рассматривает возможность полного демонтажа железнодорожной инфраструктуры, соединяющей прибалтийскую страну с Россией. Политик объяснил соответствующую инициативу необходимостью усилить меры безопасности, поскольку ситуация на границе остается напряженной.

В то же время глава МИД Латвии Байба Браже в ответ на вопрос Politico, как далеко готовы зайти страны Европы в противодействии России, заявила, что "необходим активный ответ" и "сигнал посылают не слова, а действия".

В интервью kp.ru Мария Захарова, оценивая идею разобрать железные дороги, ведущие в Россию, предложила другую версию происходящего. По мнению чиновницы, "шпалы нужны им для топки".

Тем временем финские власти продолжают строительство забора на границе с Россией — буквально в метре от российской территории. Ограждение высотой 4,5 метра частично состоит из колючей проволоки, через каждые 20 метров установят мачты с камерами. Часть забора закончат и официально примут уже 9 декабря.