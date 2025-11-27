Названы сроки завершения переговоров по украинскому конфликту

Украина на шаг ближе к миру либо к своему разрушению. Мирные переговоры по украинскому конфликту продлятся в лучшем случае еще несколько месяцев. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на близкие к переговорам источники.

Издание утверждает, что в Киеве остались довольны новой версией американского мирного плана – после того, как его текст претерпел значительные изменения по итогам встречи в Женеве. В то же время, наблюдателям трудно представить себе согласие с предложенными правками российской стороны.

По данным издания, многие участники переговоров сообщают о "серьезном прогрессе и сближении позиций России и Украины по некоторым вопросам. Наблюдатели допускают, что Москва может смягчить свою позицию в самом конце процесса. Однако замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ни о каких уступках России в ключевых аспектах урегулирования конфликта на Украине не может быть речи.