План Трампа, ситуация в зоне СВО, отношения с Европой: главные заявления Путина в Бишкеке

Россия никогда не планировала и не планирует нападать на Европу. А те, кто считают иначе, немного не в себе. Об этом Владимир Путин говорил в Бишкеке на пресс-конференции по итогам совета ОДКБ. Вопросы в основном касались урегулирования украинского конфликта.

Президент еще раз подчеркнул, что на всех участках фронта преимущество на нашей стороне, противник дезориентирован и потому неминуемо продолжит терять территории. Самый верный выход - мирные переговоры. Но даже имея план Трампа, надо сесть и серьезно обсуждать его - в этом документе каждое слово имеет значение.

Важные заявления президента - в репортаже Елены Макаровой.