Звезда "Дома-2" Ира Пинчук заплатила целое состояние, чтобы увидеть измены Арая

Звезды "Дома-2" Ира Пинчук и Арай Чобанян развелись в сентябре. Семья распалась после того, как мужчина попался на изменах.

Ира узнала о том, что муж ей не верен после празднования дня рождения. Пинчук в феврале закатила роскошную вечеринку и гуляла с друзьями два дня. А потом хакеры украли соцсети Чобаняна и слили все его переписки в Сеть. Разразился скандал, Пинчук рыдала и говорила, что не знает, как ей жить.

Но за месяц Ира взяла себя в руки. Она вернулась к работе, сняла новый дом, а жилье, которое делила с мужем, выставила на продажу. Спустя девять месяцев после расставания бывшие супруги общаются только на темы, связанные с детьми.

А на днях Пинчук пришла на шоу Ксении Бородиной и рассказала, как на самом деле она пережила измену. Ситуацию усложняло то, что о неверности Арая было объявлено на всю страну.

По словам Ирины, она внезапно начала получать странные сообщения от незнакомых людей. Пользователи Сети скидывали ей фрагменты переписок Чобаняна, на одних скринах было общение с девушками, с которыми он был знаком до Пинчук, на других же — с женщинами, появившимися в его жизни уже в период брака. Но настоящий шок у Иры случился, когда она увидела один конкретный скрин.

"Там было сообщение: "Это было четыре года назад". Я посчитала — это значит 2021 год. А я уже родила Давида. Девочка присылала фото, где сидит на нем. Он написал ей: "Схвати меня", "Как хорошо было". Я увидела этот скрин. Я подбежала к нему и ударила его. Он начал уверять, что это старая переписка. Но я уже все поняла. Я собрала вещи и уехала к маме. Я уже тогда была готова с ним разойтись, только увидев этот один-единственный скрин", — поделилась Пинчук.

Когда об изменах Арая судачил весь интернет, на связь с Пинчук вышла девушка, которая просила о встрече. Ира предложила незнакомке приехать к ней домой, так как сама не могла оставить маленького сына. Когда девушка приехала, оказалось, что она работница массажного салона, который предоставляет особые услуги для мужчин. Так звезда "Дома-2" узнала еще одно тайное увлечение мужа.

Вскоре после этого на связь с Ириной вышли хакеры, взломавшие аккаунт Чобаняна. Злоумышленники предложили Пинчук выкупить доступ к соцсетям мужа и своими глазами посмотреть на его измены.

"В какой-то момент хакер написал уже мне лично. Сказал: "Хочешь — продам его аккаун". Я понимала, что-либо меня обманут, либо я наконец увижу всю правду. Сначала он сказал 1,5 миллиона рублей. Я сказала, что готова за 700 тысяч. Я заплатила. Через крипту. Мне было уже все равно. Когда я зашла в аккаунт и увидела переписки, меня трясло так, что я не могла держать телефон. Я снимала все на мамин смартфон, просто чтобы не забыть", — поделилась Ира.

По словам Пинчук, муж изменял ей годами. Связи не были случайными, к своим любовницам Арай переодически возвращался. Были среди них и те, кто приходил в дом к супругам, общался с их детьми, улыбался Ирине.

Пинчук призналась, что хотела бы получить от мужа искренние извинения, но Чобанян не считает, что сделал что-то из ряда вон, он прямо объявил жене, что многие мужчины поступают так, а жены прощают поступки и похуже.