Навка взяла к себе дочь Чернышева от Заворотнюк: захотела сама девочка

Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет боролась с раком. Актрисе было 53 года.

Ее уход стал тяжелейшей утратой для семьи. Вдовец Петр Чернышев до сих пор не оправился от смерти любимой. Но фигурист нашел утешение в дочери Миле. Девочке уже семь лет, в этом году она пошла в школу.

А скоро наследница Чернышева и Заворотнюк выйдет на лед. Она примет участие в шоу Татьяны Навки. Об этом сообщила сама 50-летняя олимпийская чемпионка. При этом она напомнила, что ранее Мила уже принимала участие в ее постановке.

"Мила уже очень хорошо стартовала в Санкт-Петербурге, Петр не против. Ему очень приятно, что она сама отважилась, изъявила желание. Посмотрим", - приводит слова Татьяны Навки Voice.

Напомним, 21 октября 2018 года звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" родила фигуристу долгожданную наследницу. По такому поводу семейство даже приняло участие в красивой фотосессии. Анастасия и Петр рассказали, как счастливы и какой непростой путь прошли прежде, чем стали родителями.

Однако вскоре на семью обрушилось страшное несчастье. Анастасия Заворотнюк узнала, что смертельно больна. У нее обнаружилась злокачественная опухоль в мозгу. На протяжении нескольких лет актриса боролась с недугом, однако в 2024 году болезнь победила.