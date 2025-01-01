Президент Беларуси объяснил властям в Киеве, как сохранить государство Украину. Украинскому руководству не следует отказываться от мирных переговоров с Россией, заявил Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, если украинские власти хотят сохранить Украину в тех границах, которые есть на сегодня, с учетом реалий на фронте - нужно договариваться. Не надо торпедировать переговорный процесс, посоветовал Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что не стремится быть посредником в переговорах. Он добавил, что все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью, кроме Зеленского. Тем не менее, Минск готов стать площадкой для переговоров, передает БелТА.