Пользователи MAX получили быстрый доступ к своим документам из "Госуслуг"

Пользователи российского мессенджера МАХ могут получить быстрый доступ к основным документам с портала "Госуслуги". Это подтвердили в четверг, 27 ноября, в пресс-службе MAX.

Как уточняет РБК, сервис позволяет открыть электронные версии паспорта, водительских прав, СНИЛС, полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). В дальнейшем планируется добавление информации о транспортных средствах и документах детей.

Чтобы активировать функцию быстрого доступа к документам, требуется обновить приложения MAX и "Госуслуги", выбрать нужный документ в разделе "Цифровой ID" и дать разрешение на обработку данных. Карточки документов будут доступны в профиле пользователя в разделе "Цифровой ID".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что не видит разницы между иностранными мессенджерами и российским сервисом MAX в контексте противодействия преступности в интернете. Как отметил политик, "мошенники также пользуются что Telegram, что MAX".

При этом созданный 8 сентября MAX-канал президента России Владимира Путина под названием "Кремль. Новости" пользуется популярностью. За первые же сутки на него подписались свыше 150 тысяч человек. По состоянию на 27 ноября у него уже почти 586 тысяч подписчиков.