МИД России объяснил, почему Европе не место за столом переговоров

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что для Москвы важна легитимность подписанта соглашений со стороны Украины. И эта легитимность, подчеркнул замглавы МИД, не должна подвергаться сомнению.

Мирные соглашения, продолжил Грушко, которого цитирует РИА Новости, должны исключать любую возможность, чтобы внутриполитические развороты могли их обнулить.

Вместе с тем дипломат отметил, что Европу за столом переговоров российская сторона не видит. Объясняется это просто: руководство ЕС сегодня делает все, чтобы переговоры сорвать и не дать состояться мирному урегулированию.