В Госдуме придумали способ борьбы с дикпиками

В России нужно установить штрафы за отправку интимных фотографий в мессенджерах без согласия адресата. С такой инициативой выступил вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков и ряд депутатов.

Свое предложение парламентарии объяснили частыми жалобами женщин на получение подобных изображений как в личных сообщениях, так и посредством беспроводной связи в общественных местах.

Пострадавшие испытывают сильный стресс, однако редко обращаются в правоохранительные органы — россиянки считают уголовное преследование отправителей дикпиков чрезмерной мерой или не верят в возможность привлечь их к ответственности.

Депутаты полагают, что введение штрафов за отправку интимных фото без согласия получателя защитит граждан от "навязчивых действий сексуального характера" и понизит уровень агрессии в Сети, сообщает РИА Новости.

Ранее в России ввели наказание за поиск экстремистских материалов в интернете. Адвокат Сергей Барсуков в начале ноября сообщал, что подобное административное дело впервые дошло до суда. По делу проходит 20-летний молодой человек, который работает медбратом.

При этом в Госдуме предложили штрафовать за авторизацию по иностранной электронной почте. Наказывать рублем хотят владельцев сайтов, допускающих такую авторизацию — пользователей это не затронет.