"Союз МС-28" успешно доставил на МКС российско-американский экипаж. Как это было

Буквально несколько минут назад над Байконуром пролетела Международная космическая станция - и вот двигатели ракеты-носителя набирают мощь, чтобы отправить корабль "Союз МС-28", можно сказать, вдогонку за МКС.

Быстрее российских "Союзов" никто не летает. Ступени ракеты отработали штатно. Каких-то 10 минут – и корабль в космосе. Всего два витка вокруг Земли - и "Союз" уже возле Международной космической станции. Стыковка прошла в автоматическом режиме.

На МКС прибыл международный экипаж. Россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Вместе с ними - астронавт NASA Кристофер Уильямс. Для Кудь-Сверчкова полет уже второй. Остальные - новички в космических путешествиях.

Россияне проведут на орбите более восьми месяцев. Работы много - и она очень важна.

"На нашу экспедицию запланировано два выхода в открытый космос. Один в апреле, другой в июле. Оба выхода запланированы для обслуживания станции. Для замены ресурсных блоков. В первый выход мы проведем работы по эксперименту "Экран", с которой работала 73-я экспедиция. Также установим новую аппарату, которая нам будет помогать исследовать Солнце", - рассказал Кудь-Сверчков.

Вместе с космонавтами и американским астронавтом полетели... детские мечты. Рисунки были нанесены на корпус ракеты. Их сделали дети, которые борются с онкологическими заболеваниями. Они сегодня были на старте и делились сокровенным.

Прямо на космодроме молодой человек по имени Степан сделал предложение своей возлюбленной. Степан рассказал, что влюбился в Эльвиру с первого взгляда. Пара приехала на "Байконур" из Уфы, и этот пуск откроет для них новый этап жизни - с неограниченными возможностями.