Путин оценил выбор Армении в отношении ОДКБ

Позиция Армении по членству в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) известна другим членам объединения. Об этом рассказал в четверг, 27 ноября, президент России Владимир Путин.

Российский лидер вышел к журналистам по итогам трехдневной поездки в Киргизию, где принимал участие в саммите ОДКБ.

Как напомнил Владимир Путин, Армения считает себя членом ОДКБ, но "на данном этапе воздерживаются от участия в заседаниях". Таков выбор Еревана, "мы находимся с ними в контакте", подчеркнул политик.

За день до этого спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что страна "фактически уже вышла" из ОДКБ, а "что касается остального, оставьте это на нашу политическую целесообразность и наши переговоры". При этом Симонян подчеркнул, что не считает такой шаг проявлением "антироссийскости".