Появились новые данные о лечении Алдонина от рака: нуждается в операции и химиотерапии

Бывший муж Юлии Началовой, футболист Евгений Алдонин серьезно болен. Больше года 45-летний спортсмен борется с раком поджелудочной железы.

Сейчас Алдонин находится в немецкой клинике. Как рассказал журналист Дмитрий Шнякин, ему удалось связаться с футболистом, Алдонин передал слова благодарности поклонникам за поддержку.

"Женя в Германии, с бодрым настроем и под надзором классных спецов, передаю его слова: „Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь“", — сообщил журналист.

Друзья и коллеги Евгения начали сбор средств на дорогостоящее лечение. Но это вызвало бурю негатива в Сети, мол, у ЦСКА миллиарды уходят на зарплаты футболистам, уж могли бы и скинуться на лекарства для товарища. Представители клуба посчитали нужным объяснить, почему попросили помощи.

В первую очередь в ЦСКА отметили, что обращались не к простым болельщикам, которым сейчас и самим приходится тяжело, а к представителям бизнеса. "Евгений Валерьевич, со своей скромностью и совестливостью, ни в коем случае не хотел бы обременять тех, у кого есть множество своих забот. Информация о сборе адресована крупным представителям нашей индустрии — клубам, организациям, бизнесам. Тем, кто более безболезненно имеет возможность оказать помощь", — заявили в футбольном клубе.

Алдонин не хотел, чтобы о его болезни знали, но представители ЦСКА убедили бывшего футболиста рассказать о происходящем с ним. По словам представителя клуба, Евгений очень много сделал для отечественного футбола и сейчас "футбольная общественность должна быть в курсе ситуации и иметь возможность помочь ему".

"Рак поджелудочной — тяжелейшая болезнь. У Жени уже были операции, и они будут еще, как и курсы химиотерапии. Сбор средств действительно может помочь Жене и его семье", — подчеркнули в ЦСКА.

По данным клуба, состояние Евгения Алдонина в настоящее время стабильное. "Ему нужны тишина и возможность полностью сконцентрироваться на борьбе с болезнью", — заключил представитель "Красно-синих".