Путин подтвердил, что "план Трампа" может быть положен в основу мирного договора

Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию ответил на вопрос о мирном плане Дональда Трампа по Украине.

"Проектов договора не было, был набор вопросов, которые предлагалось обсудить. В целом - мы перед визитом на Аляску обсуждали это с американскими переговорщиками. И после этого возник этот перечень из 28 пунктов. Он был нам передан. Потом состоялись переговоры в Женеве американцев с украинцами. И они решили, что эти 28 пунктов надо разделить на четыре составляющих. Мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей", - сказал глава государства.

По словам Путина, некоторые вещи носят принципиальный характер и американская сторона учитывает позицию Москвы.

"Где-то нам точно нужно садиться и обсуждать конкретные вещи, положить на дипломатический язык", - подчеркнул президент.

Он добавил, что люди в ЕС "не в себе", когда говорят, что Россия якобы готовится к нападению на Европу. При этом Путин указал, что Москва готова обсуждать вопросы европейской безопасности.